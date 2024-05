In dialogo con il teologo Bernardo Gianni, abate di San Miniato

CARRARA

È in programma per le 18 di oggi al Mudac di San Francesco l’incontro con il teologo Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte e punto di riferimento spirituale e culturale per la città di Firenze. Padre Bernardo sarà in dialogo con gli artisti Nadia Antonello e Paolo Ghezzi e con la dirigente Cinzia Compalati.

Uomo di grande cultura e di profonda spiritualità, seguito anche sui social, padre Bernardo Gianni ha avviato il rinnovamento della comunità monastica con un’apertura verso l’esterno accogliendo persone in cerca di ascolto, senso, consolazione, fede. Uomo di pace, promotore del dialogo tra i popoli e le religioni, gli è stato conferito il Pegaso d’oro, la massima onorificenza della Regione Toscana. È stato predicatore per gli esercizi spirituali della Quaresima di qualche anno fa per scelta di Papa Francesco, ed è stato uno dei principali artefici dell’organizzazione del Convegno ecclesiale nazionale del 2015 a Firenze, al quale partecipò anche il Papa.

L’incontro si svolgerà nell’ambito dell’installazione ‘Trovarsi tra le stelle’, pensata e realizzata appositamente per Carrara dal duo artistico Antonello Ghezzi in mostra al Mudac doi San Francesco fino a domenica 2 giugno. Partendo dagli spunti suggeriti dall’installazione, la conversazione vuole lasciare spazio alla riflessione sulla natura umana e sulle relazioni nella società contemporanea. Trovarsi tra le stelle, interessa lo spazio dedicato alle mostre temporanee del Mudac.

Il museo di San Francesco è aperto ogni giorno da martedì a domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, mentre dal primo giugno da martedì a domenica dalle 17 alle 21 e il mercoledì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30. In occasione della conferenza l’ingresso agli spazi espositivi è libero.