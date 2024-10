In 450 da tutta Italia alla sfida ‘mondiale’

Sono arrivati in più di mille nel fine settimana al valico del Cerreto e si sono riversati nei boschi per la decima edizione del campionato mondiale del Fungo. L’originale sfida ha visto iscritte 450 persone. Un’edizione che da due anni ha svoltato: non vince chi raccoglie più funghi, ma chi dimostra di saperli raccogliere, riconoscendo il valore ambientale dell’ecosistema fungo con un componimento, artistico e di testo, inserito nel “taccuino del fungaiolo” e la capacità di asportare i rifiuti abbandonati dai vandali nel bosco.

L’idea del campionato, era partita da Fra’ Ranaldo ( Fabrizio Rinaldi) della Cooperativa di Comunità I Briganti del Cerreto e dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Alla premiazione c’erano presenti: il presente del Parco Fausto Giovannelli Parco, il direttore Giuseppe Vignali, e il consigliere Elio Sassi, la consigliera regionale Maura Catellani, i sindaci di Ventasso Enrico Ferretti e di Fivizzano Gianluigi Giannetti. I vincitori della categoria singoli sono stati: 1° Simone De Florian di Trento, 2° Guido Davide Croce di Imola, 3° Daniela Contini, sindaca di Cintano in provincia di Torino. Nella categoria Squadre prima la Compagnia delle Cappelle di Busalla a Genova, secondo il ‘Boletus Club’ di Santo Stefano Magra e terzo il ‘Al don Galet’ di Rimini.

"Da due anni, siamo passati dalla quantità, a giudicare piuttosto la bellezza dei funghi raccolti; intendiamo mettere in rilievo – ha spiegato il diretto del Parco Giuseppe Vignali – la meraviglia della frequentazione dei boschi e dei benefici che tale pratica ha sulla nostra mente e sul nostro corpo".

Roberto Oligeri