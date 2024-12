In 17 anni offerta una speranza a 154 persone. L’attività legata alle api e al miele Dop biologico

Il Villaggio dell’accoglienza il Pungiglione, a Boceda di Mulazzo, è una realtà che fa parte della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi, che continua a operare per l’inclusione sociale e il recupero dei detenuti attraverso progetti come il Cec, Comunità educante con i carcerati, che promuove un percorso di rinascita e rispetto per le vittime e il reo. Il fondatore aveva un sogno, la costruzione di una società del gratuito, la comunità con cooperativa e villaggio certificano che l’intuizione di don Oreste Benzi era reale nel mettere al centro persone e relazioni. I dati evidenziati durante l’incontro parlato chiaro: il Cec Rinascere, dal 2007 al 2024, ha ospitato 154 persone, mentre la cooperativa conta 189 persone, che si sono alternate, tra dipendenti, tirocini, borse lavoro.

L’attività principale è legata al miele, al Pungiglione si lavorano in modo biologico i diversi prodotti delle api: miele, polline, cera propoli e pappa reale. Il fiore all’occhiello è rappresentato dal Miele Dop della Lunigiana, il primo in Italia ad avere ottenuto il riconoscimento Dop, l’unico Bio-Dop & Solidale. L’incontro ha offerto un’opportunità di riflessione e confronto tra istituzioni, servizi, avvocati e privato sociale, con l’obiettivo di rafforzare una rete di accoglienza e sostegno per i detenuti, promuovendo misure alternative alla detenzione tradizionale.