"Imposta di soggiorno raddoppiata Così facciamo scappare i turisti"

"Le tariffe dell’imposta di soggiorno sono state raddoppiate dal Comune di Montignoso con una delibera del dicembre scorso. Peccato che noi operatori, che siamo in questo contesto sostituti di imposta per l’ente, non siamo stati informati di un bel nulla. E abbiamo scoperto tutto due giorni fa, tramite internet". Sabrina Giannetti, presidente di Federalberghi Costa Apuana e titolare dell’hotel Eden a Cinquale, è un fiume in piena e stronca assieme a Confcommercio la decisione presa dal Comune di Montignoso di passare al raddoppio delle tariffe per hotel, relais, b&b e affittacamere ma anche di introdurre l’imposta per le case vacanza. "Quella della mancata comunicazione agli operatori è stata una nostra mancanza – spiega l’assessore comunale al commercio Gina Gabrielli – Eravamo sotto Natale con l’urgenza di chiudere il bilancio, ad ogni modo si tratta di un aumento di poca entità". L’assessore, inoltre, ha precisato che erano "11 anni che non ritoccavamo le tariffe e quest’anno c’è stata la necessità di farlo. Siamo naturalmente disponibili a incontrare le categorie, la mancanza in fatto di comunicazione è stata nostra è di questo ci scusiamo. Mi auguro anzi che in futuro potremo confrontarci sempre più spesso, più c’è confronto con le categorie e...