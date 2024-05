Impianto di Scapigliato. Fatturato da 50,4 milioni

Un fatturato di 50,4 milioni di euro, superiore ai 49,2 del 2022, e un utile netto di 5,8 milioni, in aumento rispetto ai 3,3 del precedente esercizio. Sono alcuni numeri del bilancio 2023 di Scapigliato, impianto di trattamento di rifiuti di Rosignano Marittimo (Livorno), approvato dall’assemblea dei soci. Parallelamente il 2023 ha visto l’accantonamento di circa 7 milioni di euro per copertura e gestione post mortem della discarica, che si sono aggiunti agli accantonamenti degli anni precedenti costituendo un fondo complessivo di oltre 42 milioni di euro. Gli investimenti ammontano a 8,8 milioni di euro, gran parte dei quali per costruzione e messa in esercizio del nuovo impianto di trattamento e stoccaggio del percolato. Altri investimenti sono stati fatti per la costruzione, quasi ultimata, del nuovo edificio per le verifiche in loco e per sostituire la centrale di aspirazione del biogas.