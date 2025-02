Imperfezione creativa. Oltre 300 ragazzi coinvolti alla ’prima’ del progetto

Nella suggestiva cornice del Teatro Guglielmi, simbolo della cultura e della storia della città, Il Comune ha ospitato il primo evento del percorso ’Imperfezione Creativa’, un progetto innovativo che vuole stimolare una riflessione profonda sulla creatività, sull’errore come opportunità e sulla crescita personale e collettiva. L’amministrazione comunale è orgogliosa di avere dato il sostegno, con un contributo anche del Cermec, a questa iniziativa, riconosciuta da subito come "un’opportunità preziosa per la crescita culturale e sociale del nostro territorio". ’Imperfezione Creativa’ nasce con l’idea di ribaltare il concetto tradizionale di errore, trasformandolo in una risorsa generativa: in una società che spesso impone la ricerca della perfezione a ogni costo, questo percorso invita a riscoprire il valore del tentativo, della sperimentazione e del cambiamento. Un messaggio fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni.

"L’evento inaugurale del percorso, il ’Preludio di Imperfezione Creativa’, è pensato per creare un ponte di dialogo tra le generazioni, tra il mondo della scuola e quello degli adulti – ha dichiarato il sindaco Francesco Persiani –. Un’occasione unica per riflettere sull’importanza delle scelte, dell’ascolto e della collaborazione, elementi essenziali per costruire il futuro della nostra comunità. Un ringraziamento speciale va all’associazione Ateleia e alla sua presidente, Giulia Comba, per aver scelto Massa come casa di questo progetto. E grazie anche alle scuole, agli insegnanti e a tutti gli studenti che prenderanno parte attivamente a questa esperienza". Il ’Preludio di Imperfezione Creativa’ rappresenta il primo appuntamento di un percorso che culminerà con il festival in programma il 20 e 21 giugno sempre a Massa.

Al Teatro Guglielmi, oltre 300 ragazzi sono stati coinvolti in un dialogo creativo con il mondo adulto, accompagnati da figure di spicco del panorama culturale e artistico. Tra gli ospiti, Piera Levi Montalcini ed Eugenio Cesaro, leader del gruppo musicale Eugenio in Via di Gioia. Cuore dell’evento l’interazione tra studenti e personalità della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni, in una giornata dedicata ai giovani e alla loro capacità di ridefinire il concetto di imperfezione. La musica, il dialogo e l’esperienza sono i tre pilastri di questa iniziativa, che ha visto momenti di confronto su temi educativi e innovativi, tra cui l’elogio dell’imperfezione di Rita Levi-Montalcini, le improvvisazioni jazz degli studenti del liceo Palma e un concerto partecipato con il Community Musician e musicoterapeuta Stefano Baroni. Nel pomeriggio, le Stanze del Guglielmi hanno ospitato attività dedicate ai temi dell’imperfezione creativa, offrendo spazi di condivisione e sperimentazione. L’amministrazione comunale si augura che questa esperienza sia stata vissuta da tutti con curiosità e apertura, affinché l’imperfezione diventi uno stimolo per nuove idee e nuovi orizzonti.