Immondizia e discariche. Anche Melara insorge: "Nessuno ci ascolta"

Si alza la protesta dei residenti del quartiere di Melara, in particolare di quelli che abitano al civico 68 di via Baccio Bandinelli. Nel mirino tutta una serie di sacchi neri abbandonati nel quartiere da qualche incivile. I sacchi sono presenti all’incirca una quindicina di giorni fa, e nonostante le telefonate dei residenti, non sono ancora stati rimossi. In particolare i cittadini hanno segnalato la presenza della discarica al comando di polizia municipale.

Sulla questione i cittadini hanno informato anche il consigliere di opposizione del gruppo civico, Massimiliano Bernardi "I residenti di via Baccio Bandinelli è dal 13 dicembre che sono costretti a sopportare sacchi neri di rifiuti davanti casa – scrive Bernardi –. Nei mesi scorsi il presidente di Nausicaa Antonio Valenti aveva annunciato una task force sui rifiuti, dichiarando di essere molto attento alle periferie, ma poi le sue parole non si sono concretizzate in effettivi miglioramenti per rendere pulita le strade. Non sono bastate le richieste di intervento alla polizia municipale con telefonate giornaliere durante 15 giorni. E sono mancati anche i controlli di Nausicaa volti a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti".

Peraltro i residenti si aspettavano che intervenissero immediatamente per cercare di identificazione i trasgressori per le loro condotte incivili e sanzionarli. Comportamenti di questo tipo che interessano l’intero territorio comunale non sono più tollerati dai cittadini.

Gli abitanti di Melara chiedono più attenzione all’amministrazione e a Nausicaa, per evitare gli abbandoni e segnalare i comportamenti inadeguati.