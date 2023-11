"Imm, un pasticcio". Opposizione all’attacco su un’operazione: "lacrime e sangue"

"Una serie di promesse non mantenute". La vendita della palazzina di Imm a Nausicaa ha sollevato le proteste dell’opposizione che vede nella manovra un ulteriore penalizzazione del turismo. Così il consigliere grillino Matteo Martinelli che parla "di una visione diversa da quanto sbandierato da Arrighi in campagna elettorale. Carrarafiere darà spazio a uffici e i mezzi di Nausicaa". Il che comporta secondo il consigliere la mortificazione del rilancio della fiera, nessun polo sportivo, nessun centro attrattivo. "Va a fasi benedire anche il tanto sbandierato rapporto privilegiato del Comune con la Regione, dal momento che questo pseudo salvataggio di Imm se lo accolla tutto la partecipata Nausicaa. Svuotata di personale e ridotta a due o tre dipendenti, Imm si limiterà in futuro a locare i capannoni ai privati".

Poi l’affondo, dal merito al metodo dell’operazione, mai comunicata ai consiglieri. "Arrighi ha eluso una precisa domanda in consiglio. Non si comprende per quale motivo Nausicaa abbia voluto vendere la sua sede a privati, quando poi dovrà comprare un ampio terreno dove collocare i mezzi, visto che a Imm ci stanno giusto gli uffici". Martinelli parla di operazioni sconcertanti: "Della manifestazione di interesse per la vendita della sede di Nausicaa, contro ogni logica di mercato, non è stata data nessuna notizia, né in consiglio, né sulla stampa, né sul sito del Comune. Non c’è da stupirsi, quindi, che sia andata deserta, come è stato dichiarato il 10 luglio. Nonostante l’esito, il 17 luglio viene indetta una seconda manifestazione di interesse, stavolta però per l’acquisto di un vasto terreno, tra i 10mila e i 13mila metri. Siccome son timidi, anche a questa manifestazione non danno alcuna visibilità e la chiudono dopo 7 giorni. Un vero miracolo che qualcuno se ne sia accorto e abbia fatto l’offerta. A forza di miracoli il giornio dopo, il 25 luglio, è già pronto un affidamento per la una perizia su dei terreni in Viale Galileo Galilei. Saranno mica di proprietà di una nota associazione di categoria, a cui saranno destinati i mezzi della raccolta dei rifiuti? E data l’ubicazione, saranno terreni “sani”? E ci si chiede anche: dove finirà Gaia? E i canoni di locazione che versava a Nausicaa?". Martinelli proponendosi l’accesso agli atti annuncia ogni strumento "per fare luce su quanto accaduto". E conclude chiedendo "quali siano i vantaggi per i cittadini".

Parla di nessun beneficio per i cittadini anche un intervento di Nicola Pieruccini, coordinatore provinciale della Lega, il quale prevede un indebitamento milionario che farà aumentare le tasse". Ribadendo una "visione politica ottusa che andrà ad impattare in una zona turistica di pregio", Pieruccini sostiene che "i nostri politici hanno scambiato il Comune per una agenzia immobiliare e la sindaca, come se gestisse la sua azienda, ha dichiarato che non si possono divulgare i costi perché sono operazioni riservate. Il tutto solo per l’ambizione di voler salvare quel che rimarrà della gloriosa Imm, struttura fatiscente, vetusta , senza appeal commerciale né fieristico, senza più dipendenti e piena di debiti. Operazione che andrà ad impoverire ulteriormente il valore delle società, già sceso da 32 milioni di euro a 12 milioni di euro nel 2021, dove il Comune andrebbe ad acquistare un bene di cui possiede già il 40,8 % delle quote. Tra l’altro nel silenzio tombale dei compagni di Firenze che sono stati i primi a voler affondare la società".

Conti alla mano su debiti e mutui, Pieruccini parla di un accordo con Asia (Agenzia sviluppo insediamenti artigianali) per l’acquisto di uno spazio di 13mila metri dove sorgeranno uffici, spogliatoi, depositi, officina e dove andranno i mezzi. Secretati anche questi costi? Chi finanzia questa operazione milionaria?".