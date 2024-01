Imm, un anno di eventi. Cugini di campagna, . Tirreno Ct e Oriente. Ad agosto la Bierfest

Ripartono le grandi fiere della Imm, quelle che fanno bene alle casse della partecipata e al rilancio del litorale. Confermati gli appuntamenti dei grandi numeri come la Tirreno Ct, la festa della birra e Seatec. Si parte domani con l’international ‘Dog show’, mentre per ogni fine settimana del mese di gennaio (e il primo di febbraio) torna lo sport con le gare regionali e nazionali di atletica Fidal, e il 20 e il 21 la danza sportiva. Il 18 febbraio torna la ‘White Marble Marathon,’. Dal 3 al 6 la ‘Tirreno Ct’, la fiera nazionale dell’ospitalità, che sarà accompagnata dalla 25esima edizione di Balnearia. Per il 14 e 15 marzo spazio a ‘Seatec’ e ‘Compotec Marine’, e a seguire il 16 e 17 marzo l’esposizione internazionale felina organizzata da ‘Scacco Gatto’.

Il 6 e 7 aprile la scherma regionale. Il 21 aprile spazio alla musica con il concerto dei ‘Cugini di Campagna’, e a grande richiesta il 4 e 5 maggio torna ‘Gamics Carrara’. L’11 e il 12 maggio spazio alla danza sportiva, mentre il 7, l’8 e il 9 c’è la mostra canina dell’Enci. Grande ritorno per la ‘Festa della Birra’, in programma dal 23 agosto al 7 settembre con l’immancabile ‘Tutti in fiera’. Riconfermato per il 3 e 4 ottobre il salone di orientamento per studenti. Non poteva mancare il classico della ‘4x4 Fest’, il salone dedicato all’auto a trazione integrale di scena l’11 e il 13 ottobre. Chiude il calendario il ‘Festival dell’Oriente’ con un doppio appuntamento: il 19 e 20 e il 26 e 27 ottobre. "Anche il 2023 è stato un anno di sfide e si sono concretizzate importanti operazioni indispensabili al risanamento della nostra società – commenta l’amministratore unico Sandra Bianchi – il ricollocamento della prima parte dei dipendenti in esubero e l’importante operazione della vendita della palazzina di viale Galilei. Nonostante ciò non sono mai mancate speranza e entusiasmo, ma cautela. Dopo mesi difficili, in cui è stata massima l’attenzione e l’impegno dei soci per supportare la struttura e salvaguardare i livelli occupazionali, sono felice che il calendario delle attività per l’anno 2024 sia attivo e consolidato. Siamo comunque già al lavoro per portare nuovi eventi in attesa di conferma che possano portare in città numerosi visitatori".