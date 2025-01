’Imm’ si conferma regina dello sport indoor: "In arrivo 4 milioni di euro per gli impianti"

Quattro milioni di euro da investire nello sport. È quanto stanzierà la Regione Toscana per gli sportivi di Carrara. Una somma che potrà essere utilizzata per adeguare i molti impianti sportivi ormai datati, o per costruirne di nuovi. A comunicarlo ieri è stato il consigliere regionale Giacomo Bugliani nel corso della presentazione di ‘Carrara indoor 2025’, i campionati regionali di atletica leggera della Fidal in corso a Carrarafiere. Un appuntamento a cui hanno partecipato 1.400 tra atleti e atlete provenienti da tutta la Toscana con famiglie al seguito. Una vocazione allo sport della Imm confermata anche dal presidente della Regione Eugenio Giani, che ieri non ha potuto partecipare ma che non ha mancato di fare arrivare per bocca dell’atleta Gianni Stecchi.

Alla presentazione patrocinata da Comune di Carrara e Regione Toscana c’erano la sindaca Serena Arrighi, gli assessori allo Sport del Comune di Carrara Lara Benfatto e di Massa Roberto Acerbo, Ernesto Lunardini della Fidal cittadina, anima dei campionati, il presidente del comitato regionale Fidal Toscana, Fabio Mariotti, e il presidente nazionale Stefano Mei. "Abbiamo fortemente voluto continuare questa attività a Carrara, che deve essere sia a livello regionale ma soprattutto interregionale – ha detto Mariotti –. L’obiettivo che ci proponiamo con questo impianto è di trasformare Carrara e la Toscana nella capitale di atletica per il nord ovest. La pista da indoor è vetusta ma tutti gli anni come Fidal facciamo degli investimenti, quest’anno abbiamo sistemato la prima corsia, lo scorso anno il rettilineo centrale".

"Ringraziamo la Fidal per aver scelto Carrara anche per quest’anno – ha aggiunto la sindaca Arrighi –. La nostra amministrazione per tutta Marina di Carrara ha una visione di renderla un punto di specializzazione di sport all’aria aperta, interverremo prossimamente con interventi legati al Pnrr e al marmo che vanno in questo senso sulla Caravella e il camposcuola, la ciclovia Tirrenica, ma il nostro intendo è anche quello di sfruttare le pinete per creare percorsi fitness e di passeggiata, stiamo predisponendo per l’atletica indoor un ingente investimento. L’assessore Acerbo ha manifestato la volontà dell’amministrazione comunale di Massa di investire sull’atletica leggera, magari con un interscambio con la città di Carrara". Soddisfatta della riconferma della Fidal per Carrara anche l’assessore Lara Benfatto, che ha parlato dell’atletica leggera come di uno sport "realmente inclusivo e adatto a tutte le fasce d’età", ma anche perché si tratta di un appuntamento che riesce a dare visibilità alla città".

Bugliani ha invece parlato del connubio Fidal – Carrara. "Carrarafiere si riconferma come luogo adatto a far conoscere la città ben oltre i suoi confini – ha detto Bugliani –, questo complesso ha enormi potenzialità. La Regione Toscana sta stanziando ingenti risorse per gli impianti sportivi e per il Comune di Carrara riceverà un contributo raro da 4 miliardi di euro. Il legame che si sta sviluppando tra questo polo, la Regione e il Comune è molto forte". La conferenza si è conclusa con l’intervento del presidente nazionale Fidal Stefano Mei, che ha ricordato come lo sport senza soldi da investire nelle strutture sportive non produca campioni.

Alessandra Poggi