Il ’Vigneto Toscana’ sfida la crisi "L’obiettivo è sbarcare all’estero"

di Irene Carlotta Cicora "Dobbiamo bypassare il momento di difficoltà e spingere sulla promozione dei nostri prodotti, in modo tale da affermarci a livello nazionale, farci conoscere ma soprattutto affacciarci ai mercati stranieri più interessanti". Fabrizio Bondielli, viticoltore eroico del Candia e presidente del Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc, è stato chiamato a far parte del consiglio direttivo del neo costituito “Vigneto Toscana“, soggetto promosso da Coldiretti, per la diffusione dei vini apuo lunigianesi. L’obiettivo di questa nuova realtà è quello programmare azioni e trovare soluzioni a tutto tondo. "Puntiamo a fare sistema e per una realtà come la nostra, caratterizzata prevalentemente da piccole imprese vitivinicole con una capacità economica limitata, è fondamentale esserci e contare – ha detto Bondielli – Oltre al tema della promozione in Italia e all’estero dei nostri prodotti, abbiamo affrontato altri temi caldi già nella prima assemblea, che poi svilupperemo. Penso ad esempio al tema delle nuove etichettature, quello della viticoltura e le problematiche strettamente connesse al mondo del vino. Soprattutto dobbiamo affrontare le difficoltà che ci derivano dal conflitto in Ucraina. Nella nostra zona lavoriamo prevalentemente in maniera manuale, quindi i costi di gestione sono di per sé più alti rispetto a quelli di altre realtà. A questo abbiamo dovuto aggiungere l’impennata dei costi delle materie prime. Grazie a Vigneto Toscana potremo evitare di tagliare, come invece troppo spesso avviene, sui costi per la promozione e lo sviluppo. In che modo? Facendo rete e mettendo le nostre attività – specie quelle di più ridotte dimensioni, che così hanno un’occasione – a sistema. E la matrice di Coldiretti è il valore aggiunto di affidabilità e concretezza che questo nuovo soggetto mette a disposizione del mondo vitivinicolo". In occasione della prima assemblea di Vigneto Toscana, Coldiretti ha presentato il rapporto sulla guerra in ...