Il tour “Factory Days” della SKF porta decine di clienti in terra apuana

Sono arrivati circa 70 clienti a Massa per la seconda tappa del tour SKF Factory Days, partito da Airasca, in provincia di Torino, e che nei prossimi mesi toccherà anche Cassino, Padova e Rimini. Il tour è un progetto itinerante rivolto al mercato industriale e lanciato da SKF con l’obiettivo di valorizzare il ruolo strategico dei Concessionari Autorizzati, aprire ai clienti diretti e indiretti le porte degli stabilimenti italiani e dare visibilità a pilastri fondamentali nella strategia di business di SKF, come la sostenibilità, la digitalizzazione, lo sviluppo di servizi a elevato valore aggiunto e il corretto approccio per proteggersi dai rischi della contraffazione. L’appuntamento di Massa è stato una giornata all’insegna della condivisione e del confronto e ha previsto anche il tour dello stabilimento SKF e dell’SKF Maintenance Truck, il camion dimostrativo dedicato ai prodotti di manutenzione dell’azienda esposto per l’occasione nella sede massese. Il mezzo ospita, infatti, aree espositive allestite per approfondire le diverse linee di prodotti SKF pensati per ottimizzare le operazioni di manutenzione. SKF è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni innovative che aiutano le aziende a diventare più competitive e sostenibili. L’obiettivo dell’azienda è rendere i suoi prodotti più leggeri, efficienti, duraturi e riparabili, aiutando i clienti a migliorare le prestazioni delle loro attrezzature rotanti e a ridurre l’impatto ambientale.