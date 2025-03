“Il tè delle cinque“ da Officine Tok

Sir Owen è stato trovato senza vita a Casa Bradbury e il mistero è solo all’inizio. Indagini, risate e colpi di scena sono dietro l’angolo grazie allo spettacolo “Il tè delle cinque”, un giallo tutto da vivere in prima persona. Il mistero e la grande domanda: Chi ha ucciso il signor Bradbury? E chi nasconde la verità?

L’associazione “Gioca mistero“ porta in scena stasera alle 21 lo spettacolo allo Spaccio Culturale Officine Tok. Biglietti 15 euro intero, 5 euro quello risotto (fino a 12 anni). Per maggiori informazioni e per prenotare si può chiamare il 340 5371090, via mail scrivendo a [email protected] oppure consultando il canale social @tokofficineteatro.

L’associazione “Gioca mistero” è in continua crescita e conta già una rete capillare sul territorio, ha l’obiettivo di diffondere la cultura e la letteratura gialla. Le attività che ‘Gioca mistero’ porta avanti prendono vita in luoghi sempre diversi. La madrina? È… speciale. L’ispiratrice... ufficiale è infatti Agatha Christie, un suo ritratto è appeso in bella mostra nella nuova sede, che si trova a Massa. Tutto è iniziato nel 2010, adesso il sodalizio conta in tutto ben 26 membri attivi.