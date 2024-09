Il super record di Riccardo 400 donazioni di sangue

Riccardo Tavernelli è un super donatore: ieri mattina ha tagliato il traguardo delle 400 donazioni, tra sangue e plasma. Un vero record. E per lui è stata una grande festa al Centro trasfusionale di Pontremoli, dove aveva prenotato l’appuntamento per donare. Una festa che ha sancito il forte legame tra lui e il gruppo Avis di Aulla. Alle otto erano tutti al centro per festeggiarlo: lo staff medico con Stefano Necchi, direttore dei centri trasfusionali della Lunigiana, e la presidente dell’Avis di Aulla Dorina Pietrini. Hanno portato un saluto telefonico anche la presidente regionale Avis Claudia Firenze e il presidente zonale Giancarlo Battistini. Per lui palloncini colorati di rosso e un attestato di riconoscenza e gratitudine per l’alto senso civico e umanitario dimostrato in tutti questi anni di volontariato attivo. Riccardo Tavernelli, classe 1965, è originario di Fivizzano, per motivi di lavoro ha vissuto a Livorno per alcuni anni, per poi tornare in Lunigiana. Adesso vive ad Aulla con la madre, si dedica allo sport e al volontariato. In tutti questi anni ha sentito il desiderio di contribuire con il suo impegno, con un corretto stile di vita a donare quella linfa che può salvare la vita. Impegnato anche nello sport, come ciclista, ha un fisico atletico molto allenato che gli permette questi risultati, che non sono da tutti. Riccardo alterna le sue donazioni tra i due centri trasfusionali di Fivizzano e Pontremoli.

Tanta la soddisfazione della presidente Avis Aulla, Dorina Pietrini, che non poteva mancare. "Riccardo è un esempio per tutti i volontari – evidenzia –, apprezziamo molto il suo impegno e la sua costanza nella donazione. Per noi è una presenza importante, speriamo sia di stimolo anche per i più giovani. La sezione di Aulla rinnova al suo grande donatore affetto e stima, assieme ad Avis zonale e Avis Toscana. Donare fa bene". Il gruppo Avis Aulla è sempre in campo, in manifestazioni sportive, ma anche culturali, promosse sul territorio. Propone anche progetti scolastici e borse di studio per sensibilizzare i più giovani sui corretti stili di vita e l’importanza della donazione. "Dopo aver partecipato a tornei di pallavolo e corse podistiche- chiude la presidente - , domenica saremo presenti alla Giornata dello sport organizzata lungo le vie del centro di Aulla. Per noi è importante farci conoscere, anche per educare i più giovani all’importanza del dono".

Monica Leoncini