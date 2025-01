Il successo di ‘Romana marmora’. Boom di visitatori in un anno. Superate le cinquemila presenze

CARRARASi è chiusa con 3mila presenze la grande mostra ‘Romana marmora. Storie di imperatori, dei e cavatori’ allestita al Carmi dal 25 maggio 2024 al 12 gennaio 2025. L’esposizione era dedicata alla cava romana di marmo bardiglio di Fossacava e al suo ruolo nel più ampio fenomeno dell’estrazione del marmo lunense. La mostra è stata promossa dal Comune e dalla Soprintendenza Abap per le Province di Lucca e Massa-Carrara, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.

A curare la mostra sono stati invece Giulia Picchi, funzionario archeologo Soprintendenza Abap per le Province di Lucca e Massa-Carrara, e Stefano Genovesi direttore del Museo del marmo e dell’area archeologica di Fossacava, che si sono occupati anche della realizzazione del volume ‘Romana marmora. Storie di imperatori, dei e cavatori. Guida dell’area archeologica di Fossacava’ presentato in conclusione della mostra. Il successo della mostra ha trainato il numero di visitatori del Carmi, che in tutto il 2024 sono stati 5265, quasi il 50 per cento in più rispetto ai 3530 del 2023.

"Questi numeri – dice con estrema soddisfazione l’assessore alla Cultura Gea Dazzi - testimoniano la bontà della proposta: ripartire a raccontare questo territorio come fucina del contemporaneo sin dalle origini della storia per continuare a valorizzare l’operosità e maestria dei nostri artigiani e la creatività e ricerca dei nostri artisti. E proprio per questo – ha concluso l’assessore Dazzi – stiamo già preparando la prossima mostra per il Carmi, insieme alla Fondazione Alinari: una mostra fotografica dedicata al nostro territorio e alle sue montagne per celebrare il 550esimo anniversario della nascita di Michelangelo che in queste montagne cercava i suoi marmi più belli. Realizzando questa mostra, diamo gambe ad uno dei tanti progetti del dossier preparato per la candidatura a Capitale dell’Arte contemporanea a cui stiamo lavorando insieme alla Rete Toscana del contemporaneo e alla Regione Toscana".

"Siamo soddisfatti – aggiungono Giulia Picchi e Stefano Genovesi – dei numeri importanti che la mostra è riuscita a fare. È stato un evento che ci ha permesso di lavorare in sinergia con l’Accademia di Carrara, la Direzione regionale dei musei della Liguria e il Museo Archeologico di La Spezia, nell’ottica di una valorizzazione collaborativa del patrimonio culturale. ‘Romana Marmora’ con il suo focus su Fossacava e grazie alla realizzazione di eventi comuni ha contribuito a valorizzare la visibilità del sito archeologico stesso a livello locale e non solo".