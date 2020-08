Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha concordato l’opportunità di nominare il sindaco di Arcola, Monica Paganini, sub commissario per la viabilità del territorio spezzino. La proposta è stata del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, commissario alla ricostruzione del ponte di Albiano sul Magra. De Micheli confida che la nomina possa agevolare in tempi brevi l’individuazione delle migliori soluzioni per il ripristino di una ordinata mobilità nel territorio spezzino, fortemente penalizzato dal crollo del viadotto di Albiano.

© Riproduzione riservata