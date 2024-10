Il Serd finisce sott’acqua. E l’Asl prova a tamponare: "Via al progetto di restyling"

Quando piove il Serd di viale Democrazia si allaga. E l’Asl corre ai ripari con un progetto che prevede non solo di ristrutturare lo stabile, ma anche di riorganizzare gli spazi interni ed essere più accogliente. Parliamo di vere e proprie pozze d’acqua in svariati locali interessati dalle infiltrazioni, che il personale sanitario è costretto a tamponare alla spicciola con carta e stracci. Insomma una situazione non propriamente adatta le prestazione delicate che eroga il Serd, un servizio territoriale che si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti e dei comportamenti deviati come il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo, la ricerca del rischio estremo, la dipendenza da Internet e altre patologie moderne. A segnalare che in caso di pioggia i locali del Serd si allagano è Enzo Mastorci della Cisl Fp, che come ieri per gli ambulatori medici di Monterosso denuncia l’inadeguatezza della struttura. "Quando piove è sempre così, e non parliamo di piogge intense come quella che c’è stata durante l’allerta arancio di questo martedì – dice Mastorci –. Abbiamo segnalato all’azienda sanitaria il problema più e più volte, ci hanno sempre garantito che avrebbero fatto i lavori ma non li hanno mai fatti". E anche stavolta, come già successo con i condizionatori per gli ambulatori medici del Monoblocco, dopo che sindacati e cittadini hanno segnalano un problema spunta all’improvviso un progetto per risolvere la situazione. Degli allagamenti nella struttura sanitaria di viale Democrazia l’Asl ne era conoscenza: a breve partirà un progetto di restyling per ridare dignità ai locali che accolgono persone con gravi problemi, come spiega Monica Guglielmi, la direttrice di zona del distretto delle Apuane. " Ieri ci siamo organizzati in modo che il servizio si svolgesse – dice Guglielmi –. Allo stabile del Serd stanno per partire i lavori di sistemazione e siamo a buon punto. Il progetto c’era già prima che arrivassero le segnalazioni. Non sarà un intervento lungo, si parla due o tre mesi di lavori, abbiamo già visto e validato il progetto e l’azienda è pronta a finanziarlo. Rimettiamo mano un po’ a tutto, ci sarà una rimodulazione degli spazi interni in modo da offrire agli utenti un servizio adeguato a l’attività erogata. Intanto con il dottor Maurizio Varese – il responsabile del Serd – stiamo vedendo come riorganizzare il servizio in attesa che si concludano i lavori, magari spostando qualche servizio accorpandolo su Carrara".

Alessandra Poggi