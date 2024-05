"Il sentiero 174 sulle Apuane è chiuso da 9 mesi: va riaperto"

"Salviamo il sentiero 174 che è chiuso ormai da quasi nove mesi – afferma il consigliere Guido Dazzi –. Attraversa una splendida zona delle Alpi Apuane. E’ chiuso in conseguenza di un’ordinanza emessa dal sindaco Gianluigi Giannetti. Durante questo periodo, mi sono recato due volte a Fivizzano per discutere di persona con il Sindaco e – spiega il consigliere – valutare la possibilità di riaprire il sentiero almeno nei giorni in cui la cava Castelbaito è ferma. Il primo cittadino di Fivizzano, ha mostrato apertura nei confronti di questa proposta, considerando anche la partecipazione della Sezione Cai di Carrara, che gestisce il sentiero, e la ditta Waltob Successori che opera nella cava stessa. Tuttavia, nonostante la disponibilità iniziale. La data per un congiunto sopralluogo è stata fissata ed annullata per ben tre volte. Questo, è un sentiero di grande importanza per gli amanti della natura e del turismo locale,rappresentando un patrimonio ambientale e culturale che va preservato e reso accessibile. Continuiamo a credere che una soluzione condivisa possa al più presto essere trovata – auspica Guido Dazzi – consentendo a tutti di tornare a godere delle meraviglie del sentiero 174. Per mantenere viva l’attenzione su questo tema e supportare l’iniziativa, è fondamentale la collaborazione di tutti gli appassionati e dei membri delle comunità locali. Assieme – conclude il consigliere comunale possiamo far sì che il sentiero venga riaperto almeno durante i periodi di inattività della cava"

Roberto Oligeri