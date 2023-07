Il ritorno al passato del borgo di San Nicolò con mercato e spettacoli

Un salto nella Villafranca che fu domani e domenica nel borgo di San Nicolò addobbato per la festa medievale ‘Zù p’r e l’borg’. Giullari, spade, mestieri per scoprire come si viveva un tempo e partecipare a spettacoli divertenti, immersi in un’atmosfera suggestiva e diversa dal solito. Programma ricco con l’apertura del mercato domani alle 18 e la sfilata, poi le esibizioni del falconiere del Granducato di Toscana e della Compagnia del Piagnaro di Pontremoli, con sbandieratori, danze storiche, combattimenti degli armati. Alle 19,45 le storie con la sabbia, poi l’esibizione di Armis lunae e ancora Beatrice in piazza. Alle 21,25 una conferenza dantesca sul tema della difesa di un ideale del memoria e in serata, per le vie del borgo, un incontro con Beatrice. I bimbi potranno divertirsi con l’animazione e i laboratori di Krizia’s.