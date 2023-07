Il ’Ritmo del dono’... di sangue Solidarietà a passo di danza

Un evento per sensibilizzare la comunità a donare il sangue e il plasma, facendo divertire i presenti con esibizioni di danza grazie all’impegno delle scuole di ballo provinciali. Dopo uno stop forzato a causa della pandemia, torna l’appuntamento con “Il ritmo del dono”, la manifestazione provinciale organizzata da Aics provinciale che vede la collaborazione anche di Avis Carrara. L’evento si svolgerà in piazza Menconi a Marina di Carrara, questa sera a partire dalle 21,15, l’ingresso è libero. Come nelle precedenti edizioni lo spettacolo sul palco vedrà esibirsi ballerini e cantanti di tutte le età, che faranno da cornice ad interventi mirati alla sensibilizzazione alla donazione del sangue e del plasma verso le generazioni più giovani.

Parteciperanno le associazioni affiliate al comitato provinciale fra le quali la Asd ClacsonBeauty Musical, Aics Musica e spettacolo Aps, Play the voice Aps, Asd Arte e balletto, Asd Comancheros country dancers, Ssd Urbans Concept Accademy con numeri di danza e canto e recitazione, per creare uno spettacolo godibile dalla prima all’ultima ora. Presenta la serata Alberto Lagomarsini, già conosciuto alle cronache nazionali per il suo impegno nel mondo della musica, soprattutto con progetti che guardano alle persone diversamente abili, una su tutte la canzone realizzata con i ragazzi del coro “Diesis” del centro Anffas.

Gli organizzatori dell’evento ringrazia per "la collaborazione all’evento Comune di Carrara, in particolare l’assessore Lara Benfatto e lo staff della sindaca Serena Arrighi, la Proloco Marina di Carrara per aver sostenuto ed inserito il ’Ritmo del dono’ nel calendario degli ’Eventi in piazza 2023’ Ekoclub International sezione provinciale con i suoi volontari per garantire assistenza all’evento e infine Fabio Barbieri con i volontari della Pubblica assistenza di Marina di Carrara. Un team coeso e affidabile che ha permesso di organizzare lo spettacolo, si attendono numerosi spettatori che troveranno accoglienza e divertimento nelle due ore di spettacolo assicurato".

Ospiti della serata dedicata alla musica e alla danza, per Avis comunale Carrara il presidente e consigliere regionale Nicola Baruffi. Un intervento è previsto anche dalla presidente Aics Carla Peruta e la vice presidente Marilena Baratta con il direttivo provinciale. Per avere maggiori informazioni è possibile chiamare il 338 433.939.3.