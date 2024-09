Il ricordo di tutti i marinai scomparsi in mare

Una commovente cerimonia per la 71ª Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare, allo stabilimento balneare dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia a Marina di Massa. In tanti si sono riuniti sulla spiaggia per ascoltare la messa officiata da don Danilo e assistere all’uscita del corteo di barche per la deposizione della corona di alloro in mare aperto. Una cerimonia coordinata dal presidente di Anmi, Franco Migliorini, alla presenza del sindaco Francesco Persiani; del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti; del consigliere regionale, Giacomo Bugliani; del Questore Santi Allegra. Non sono mancati i rappresentanti della Stazione Elicotteri Maristaeli Luni (Primo Luogotenente, Maurizio Celestini); del Centro Interforze ‘Cima di Aulla (Capitano di Fregata, Marcello Ferranti), della Capitaneria di Marina di Carrara (Secondo Capo Aiutante Massimo Bay); il comandante della Stazione Carabinieri Marina di Massa, Luogotenente Giuseppe Vucci, il presidente di Assoarma Massa Paolo Chianese. Poi il gruppo Anmi con il consigliere nazionale Giorgio Fantoni; il delegato regionale contrammiraglio Fabrizio Cherici. Dopo la deposizione della corona in mare aperto, le note del Silenzio hanno accompagnato la lettura della Preghiera del Marinaio da parte del presidente provinciale Anmi. La celebrazione è collegata al ricordo dell’affondamento della corazzata Roma e degli incrociatori De Noli e Vivaldi al’indomani dell’armistizio dell’8 settembre.

Angela Maria Fruzzetti