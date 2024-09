Il ricordo dell’armistizio. Evento a Fantiscritti

"La memoria di Fantiscritti e l’armistizio": un’occasione da non perdere stamani, alle 11, al Museo Cava Fantiscritti, per immergersi nella memoria storica del nostro territorio e celebrare la ricorrenza dell’armistizio della Seconda guerra mondiale. Il tutto condito con una visita speciale al plesso della famiglia Danesi, un avvincente tour in jeep 4x4 e per concludere una degustazione di prodotti tipici. L’evento, presentato dal cavalier Francesca Bianchi, è realizzato in collaborazione con Bookcrossing Massa e patrocinato dall’Associazione Martiri di Sant’Anna, Remi, Feisct e Associazione Linea Gotica Tirrenica e vede la partecipazione dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema, con la testimonianza toccante di Adele Pardini, superstite della strage. Walter Danesi guiderà i visitatori in un viaggio attraverso i quadri dell’artista Marcello Podestà, illustrando la storia dei partigiani apuani. A rendere ancor più suggestivo il percorso, le poesie di Angela Maria Fruzzetti che accompagneranno il pubblico. Sarà anche allestita una mostra d’auto d’epoca e un’escursione con jeep permetterà di esplorare i luoghi segreti dove i partigiani si nascondevano, offrendo una prospettiva unica sulla storia locale. Saranno presenti rappresentanti di Anpi Genova, Massa e Montignoso, insieme a Saverio Fontana, promotore del circuito Viviparchi a cui il Museo Cava ha recentemente aderito per offrire nuove opportunità di visita a tutte le famiglie.