Il reparto di chirurgia a ciclo breve sede del corso di alta formazione

La struttura semplice dipartimentale di chirurgia a ciclo breve dell’ospedale Apuane è stata riconosciuta come sede di insegnamento per il corso di alta formazione dell’associazione chirurghi ospedalieri (ACOI) in day surgery e chirurgia ambulatoriale. Un importante riconoscimento che consentirà dunque alla struttura aziendale di essere sede formativa, unica in Toscana, per medici e infermieri che si vogliano dedicare alla gestione di setting assistenziali così particolari, come appunto la day surgery e la chirurgia ambulatoriale. "Per noi questa è una grande soddisfazione - sottolinea il responsabile del percorso Enrico Isoppi - perché è una testimonianza di apprezzamento di un’attività, la chirurgia a ciclo diurno, iniziata ormai 13 anni fa, quando qui nel nostro territorio ancora si operava su due presidi ospedalieri, a Massa e a Carrara. Essere riconosciuti come centro di formazione nazionale è un importante merito per l’Azienda Usl Toscana nord ovest, per le unità operative che afferiscono al servizio e per lo straordinario personale infermieristico e Oss con cui ho il privilegio di lavorare. Il corso sarà tra l’altro l’occasione, per i medici e gli infermieri della nostra azienda che vorranno iscriversi, di maturare l’esperienza pratica in una loro struttura. Per questo riconoscimento e per un’opportunità così rilevante è doveroso ringraziare l’associazione chirurghi ospedalieri".