Il regista Montes Bradley a cena in Candia con Italia Nostra

Recentemente è stato a Massa il regista americano Edoardo Montes Bradley, che ha presentato al Teatro dei Servi il suo docu-film sui fratelli Piccirilli, gli scultori originari di Massa che fecero fortuna in America e diventarono famosi in tutto il mondo per le loro opere. Italia Nostra, sezione di Massa Montignoso, ha voluto ringraziare l’artista americano, anche a nome di tutti i massesi, invitandolo a una cena sociale dell’associazione a cui Montes Bradley ha partecipato (nella foto) con la moglie e la figlia. La serata, molto apprezzata, è andata in scena all’osteria ’Da Giuston’, in Candia. Il regista ha accettato con piacere di... concedere il bis alla sua prossima venuta a Massa.