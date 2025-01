Il re dei ghiaccioli. Addio a Giuntoli: "Ha fatto sorridere migliaia di bambini"

A tutti noi, almeno una volta nella vita, è capitato di tenere in mano un ghiacciolo con disegnati sulla carta che lo custodiva Qui Quo e Qua. Questo era il segno distintivo del prodotto della Giuntoli, azienda apuana che per oltre mezzo secolo ci ha tenuto compagnia durante l’estate. Questa era l’idea di Edo Giuntoli, imprenditore appassionato del suo lavoro, oggi ricordato dalla sua famiglia, nel giorno di dolore più intenso. Lascia la moglie Lucia e i figli Cristian e Micaela. Giuntoli era un imprenditore serio, dedito alla sua passione, con una grande sensibilità per quello che desiderava il mercato. "Mio padre – racconta la figlia – era una bella persona, è sempre stato presente per la famiglia, sia con noi figli che con i suoi nipoti. Lo possiamo definire un leone. Lo ricorderemo sempre come la splendida persona che era".

Grande appassionato di gelati ha sempre lavorato per questo settore. Aveva iniziato col vedere gelati per altre ditte, mentre, in contemporanea, lavorava in estate con il padre. Nel corso degli anni gli affari vanno meglio e l’azienda, che nasce in via delle Mura sud e poi si sposta a Montignoso, alla Renella, decide di produrre tutto l’anno, portando Edo a lavorare con il padre, poi a divenirne il titolare. Nel 2011 l’azienda si trasferisce al comparto alla Coimpre e inizia la discesa, fino al fallimento dello scorso anno. Giuntoli, 78 anni, è rimasto al lavoro fino alla fine. Una malattia, dopo l’operazione al pancreas, l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Grande appassionato di caccia e di funghi, viene ricordato anche dagli amici come una persona sempre presente e pronta al dialogo.

La notizia della scomparsa dell’imprenditore si è immediatamente allargata a macchia d’olio in tutta Montignoso. In serata è arrivato anche il messaggio del sindaco Gianni Lorenzetti: "Esprimo le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di Edo Giuntoli, figura di riferimento per la nostra comunità. Imprenditore serio e coraggioso conosciuto da tutti per i suoi ghiaccioli che hanno accompagnato intere generazioni. Un pensiero di vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore". L’ultimo saluto a Giuntoli si terrà sabato alle 16 al Cinquale alla parrocchia di San Giuseppe Artigiano.

Alfredo Marchetti