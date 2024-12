Il Presepe di Equi in pellegrinaggio a Roma per il Presepe Vivente con Papa Francesco

Il Presepe di Equi va in pellegrinaggio a Roma dove parteciperà al Presepe Vivente della capitale. I figuranti saranno accolti questo sabato da Papa Francesco nell’aula benedizioni del Palazzo apostolico, un momento significativo per celebrare l’ottocentesimo anniversario del Presepe di San Francesco a Greccio. "Siamo onorati di rappresentare il nostro Presepe in un contesto così prestigioso – afferma Fabio Furia – è un’occasione per celebrare questa tradizione che unisce e valorizza i valori del Natale".

Intanto, a Equi Terme sono in pieno fermento i preparativi per l’edizione 2024 del tradizionale Presepe Vivente, una manifestazione che, iniziata 38 anni fa, giunge quest’anno alla trentaquattresima edizione, per continuare ad affascinare visitatori provenienti da mezza Italia. I volontari dell’omonima associazione, in attesa di indossare i panni dei figuranti, sono al lavoro per trasformare il borgo e le sue suggestive grotte in uno scenario unico, capace di far rivivere l’incanto della Natività.

"Siamo in marcia per offrirvi un’esperienza indimenticabile. Vi aspettiamo mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre dalle 20.30 alle 23.30, e venerdì 27 e sabato 28 dicembre dalle 18 alle 21", annuncia Fabio Furia, presidente dell’Associazione Presepe Vivente di Equi Terme, in veste di ‘profeta natalizio’.

I preparativi coinvolgono tutto il paese. Armando Rizzuto, definito ‘acrobata delle stelle’, racconta: "Stiamo preparando le luminarie all’ingresso del paese, mentre le ragazze stanno ultimando gli allestimenti nel centro storico". Ed Eleonora Milani, vera e propria ‘artigiane di Betlemme’ aggiunge: "Stiamo lavorando all’allestimento del mercato, cuore pulsante del Presepe, dove i visitatori troveranno pastori e mercanti intenti a offrire vin brulè, caldarroste e focaccia calda". Le fa eco la ‘compagna di viaggio’ Nicole Cini: "Siamo un gruppo di oltre cinquanta volontari che ogni anno si riuniscono per allestire il paese con luminarie, costumi e teli per il Presepe Vivente". Alessia Milani, un’altra delle ‘artigiane di Betlemme’ sottolinea: "L’evento coinvolge circa un centinaio di figuranti che animeranno una trentina di postazioni nel percorso medievale del borgo mentre nella suggestiva grotta del paese, ogni sera, si alterneranno diverse rappresentazioni della Natività".

Tra i volontari c’è anche chi si occupa della sartoria. Racconta la ‘stilista del Presepe’ Marina Ginesi: "Realizziamo sempre nuovi costumi per i figuranti, un lavoro che ci è stato insegnato dalla nostra Pina, che purtroppo ci ha lasciato da poco a 102 anni. Il suo ricordo vive in ogni cucitura e in ogni dettaglio che mettiamo nel nostro lavoro".

Luciano Bianchi chiude ricordando l’impegno e la maestria dei ‘volontari dal buon cuore’ che rendono possibile l’allestimento del Presepe Vivente di Equi Terme, offrendo ogni Natale nuove sorprese per i visitatori. Per info: www.presepeviventeequi.com.