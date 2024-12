Furio Dioguardi ha vinto il premio ‘Lunigiana senza barriere’. Gli è stato consegnato da Giacomo Perfigli, presidente dell’Associazione Paraplegici della nostra provincia. Dioguardi è allenatore di pallavolo e di sitting volley, la pallavolo paralimpica, uno sport di squadra praticato da atleti con disabilità motorie.

A differenza dello sport originale, i giocatori sono seduti a contatto con il campo da gioco. Il premio viene consegnato annualmente dall’associazione a persone che si sono distinte nella promozione dello sport, cultura, integrazione, opere e azioni concrete nel mondo della disabilità. "L’Associazione Paraplegici della provincia di Massa Carrara - si legge nella motivazione del premio - è lieta di consegnare il 14esimo premio Lunigiana senza Barriere a Furio Dioguardi, uomo di grande pragmatismo e attenzione verso il mondo della disabilità e del sociale. Amante della disciplina sportiva della Pallavolo, ha creato nel 2019 la prima squadra di sitting volley della Provincia di Massa Carrara, il Bagnone Sitting Volley e nel 2021 a Chiavari la prima squadra di sitting volley dell’intera Regione Liguria, Entella Sitting Volley. Si è distinto con il suo costante impegno e altruismo nel mondo del sociale, nel promuovere lo sport come strumento di inclusione".

"Ogni anno - ha aggiunto Perfigli - consegniamo questo premio a enti, associazioni o cittadini che credono nell’integrazione e valorizzazione della disabilità, soggetti spinti da un’immane forza per far sì che le differenze non esistano più". "Sono felice del riconoscimento - ha chiuso Dioguardi - e ringrazio Giacomo Perfigli. Per me è un onore ricevere il premio, ma sono consapevole che sul nostro territorio ci sono tante persone che si impegnano nel sociale e nel mondo della disabilità. Io sono ricordato per il mio impegno costante di anni e anni nello sport inclusivo e sociale, specialmente in quello paralimpico, divido i meriti con gli atleti e atlete del Bagnone Sitting Volley che hanno creduto fin da subito nell’avventura. Ho deciso di proseguire il lavoro a Chiavari dove ho fondato l’Entella Sitting Volley, realtà consolidata che a ottobre ha iniziato la sua quarta stagione agonistica. La nostra mission è quella di accogliere chiunque: una realtà paralimpica deve essere percepita come una splendida opportunità inclusiva e sportiva sul territorio".

Monica Leoncini