Il premio ‘Enrico Ferri’ al maestro Alfonso Borghi

Al maestro internazionale Alfonso Borghi, interprete dell’informale materico, sarà conferito il premio europeo ‘Enrico Ferri Amico degli Artisti’, domani alle 17 a Pontremoli, nella Vetrina della Città. Dopo la cerimonia una serie di eventi come la presentazione del romanzo ‘Amarcord’ (CNEdizioni) e del libro di interviste Profili d’Artista (Editoriale Giorgio Mondadori) scritti da Giammarco Puntelli, entrambi di grande successo e presentati a maggio al Salone del Libro di Torino. Annalisa Puntelli Sacchetti presenterà in anteprima nazionale i volumi Psiche (Editoriale Giorgio Mondadori), gli ultimi due dei sei dedicati all’arte al maschile e al femminile, una raccolta sul periodo contemporaneo che prende in esame alcuni artisti analizzandone la storia e la vocazione (nei volumi Arché), il proprio messaggio d’arte (nei volumi Lògos), i cicli nei quali si dipana la loro ricerca (nei volumi Psiche). Poi l’inaugurazione della la mostra collettiva Amarcord nella Vetrina della Città curata dallo stesso Puntelli. La mostra sarà visitabile fino al 25 luglio (da lunedì a venerdì ore 10.30-13 e 16-18, sabato e domenica 18.30-22).