Il Prefetto Aprea riceve la console Ballard e dona una statuetta in marmo

Il Prefetto di Massa Carrara Guido Aprea nella giornata di giovedì a Palazzo Ducale ha ricevuto il console americano a Firenze, Anna Maria Daniela Ballard. L’incontro, frutto del consolidato rapporto di amicizia che lega i due Paesi, è avvenuto anche in occasione della concomitante ricorrenza dell’80° anniversario della liberazione della città di Massa, dall’occupazione nazifascista, durante la Seconda Guerra Mondiale. A seguito di un confronto su alcune tematiche di comune interesse, il console ha espresso apprezzamento per l’operato della Prefettura e delle altre istituzioni della provincia, con particolare riferimento all’attività posta in essere quotidianamente al fine di garantire la sicurezza dei cittadini americani, nonché di imprese, attività e interessi statunitensi presenti nel territorio, in questa delicata congiuntura geopolitica internazionale. Al termine dell’incontro, durante l’usuale scambio di doni tra i rappresentanti dei due Stati, il Prefetto ha omaggiato il console con una statuetta in marmo di Carrara, raffigurante la storica figura del “quadratore”, intento a lavorare un blocco del celebre materiale lapideo, estratto da secoli dal cuore dalle Alpi Apuane.