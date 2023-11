Un’analisi sull’aumento della violenza come atto di misoginia. Sono i temi che stasera alle 21 al Garibaldi saranno nel film ‘Il popolo delle donne’, del regista ravennate Yuri Ancarani presentato alla 20esima edizione delle Giornate degli Autori al Festival di Venezia. Distribuito da ‘Barz and Hippo’ e prodotto da Dugong Films, in collaborazione con Pac Padiglione d’Arte contemporanea e Acacia, Associazione amici arte contemporanea italiana, il film sarà una prima provinciale a cui prenderà parte anche lo stesso regista. Tra i lavori di maggior rilievo di Ancarani, anche ‘Il Capo’, girato e presentato a Carrara. Lo scorso anno è stato inoltre uno degli artisti di punta della mostra, a cura di Claudio Composti e Cinzia Compalati, White Carrara. Nella pellicola sarà dato grande risalto al racconto di Marina Valcarenghi, psicoterapeuta, prima a introdurre la psicoanalisi in carcere con detenuti condannati per violenza sessuale e misoginia.