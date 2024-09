Il ponte Trieste si intitola a Sandro Pertini

Ci sarà l’intitolazione di un luogo della città a Sandro Pertini e sarà il ponte già indicato da tempo proprio nel 2019 nella proposta lanciata dall’Arci 31 Settembre: il ponte di via Trieste sarà quindi ribattezzato Ponte Sandro Pertini. Una decisione che ha avuto una ‘lenta maturazione’ per arrivare alla recente delibera firmata dalla giunta del sindaco Francesco Persiani che ha approvato l’intitolazione a Sandro Pertini, presidente della Repubblica negli anni 1978-1985. In particolare, sottolinea l’amministrazione, il cartello toponomastico recherà la dicitura: “Ponte Sandro Pertini (già Ponte Trieste)”. La delibera è già stata trasmessa anche alla Prefettura per gli atti di competenza. Ormai, insomma, sembra davvero questione di settimane dopo circa 5 anni di attesa e a oltre due anni di distanza dal parere favorevole già rilasciato dalla commissione toponomastica a febbraio 2022.

Il Circolo Arci ‘31 Settembre’ aveva cominciato le campagna ‘Ponte Pertini’ a novembre 2019, inviando una Pec al Sindaco con la richiesta di incontro per sottoporre la domanda di titolazione: appuntamento saltato e ad oggi non ancora avvenuto. Erano state raccolte anche circa 2mila firme a sostegno dell’intitolazione che però non era mai stata deliberata ufficialmente. Era stato però il sindaco a chiarire che l’intitolazione sarebbe arrivata e lo aveva fatto durante un convegno organizzato nella sede di Confartigianato proprio per inaugurare un pannello dedicato al Presidente degli Italiani nella sede dell’associazione di categoria. Era aprile di quest’anno.

A quell’iniziativa aveva partecipato anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini, città dove proprio in quei giorni si era concluso l’iter di intitolazione di una strada al presidente Pertini. Certo uno ‘stimolo’ in più anche per l’amministrazione di Massa che, a pochi mesi di distanza, ha preso la decisione molto attesa anche da tanti cittadini visto che Pertini è stato il Capo dello Stato quasi di certo più amato.