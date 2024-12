Il piacere della lettura. Riaperta la biblioteca

Da ieri ha riaperto al pubblico la biblioteca civica di via Garibaldi a Marina di Carrara. Un traguardo molto atteso da studenti e lettori e finalmente raggiunto. Finalmente dopo anni di attesa si sono conclusi i lavori di ristrutturazione che hanno interessato i locali, con la conseguente necessaria riorganizzazione del sistema bibliotecario. "Ha riaperto ieri la biblioteca di Marina. Con un pomeriggio dedicato ai bambini abbiamo restituito a tutta la città un luogo di incontro e di confronto – ha detto la sindaca Serena Arrighi –, un luogo di studio e di cultura. Nel frattempo la nostra attenzione è sempre massima anche per recuperare la scuola ‘Giromini’, dopo l’approvazione nelle scorse settimane del nuovo progetto esecutivo, è ora aperta la nuova gara per l’aggiudicazione dei lavori."

"Siamo felici di restituire uno spazio importante alla comunità di Marina e di tutto il territorio – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –. Questa biblioteca vogliamo che torni a essere un punto di riferimento per tanti studenti, ma anche un luogo di incontro e di confronto per la cittadinanza, un luogo di cultura che grazie alla collaborazione con la cooperativa Artemisia ospiterà tanti progetti e iniziative".

L’inaugurazione è stata organizzata pensando ai più piccoli, con le bambine e i bambini che sono stati protagonisti di un workshop di Natale pensato per proprio loro. I bambini nel corso di questo laboratorio hanno creato originali addobbi natalizi sperimentando la tecnica dello sbalzo su rame. Ad aiutarli c’erano gli operatori, che hanno insegnato loro come lavorare le lastre di metallo in base alla fantasia. In occasione della riapertura l’amministrazione ha deciso di affidare il servizio di gestione alla cooperativa Artemisia, che lavorerà in collaborazione con gli uffici comunali. Per i prossimi mesi in programma ci saranno diverse attività come per esempio eventi e laboratori sia all’interno che nel giardino, appena le condizioni climatiche lo permetteranno.

La sala studio sarà aperta al pubblico da lunedì a sabato dalle 9,30 alle 18,30, e dalla prossima settimana sarà attivato anche il servizio prestito, non appena saranno ultimati i necessari adeguamenti informatici.