Il ‘passo indietro’ di Camilla Bianchi: "Lascio un tesoretto da 600mila euro"

La sindaca uscente di Fosdinovo, Camilla Bianchi, dopo lunga suspence sulla sua annunciata candidatura per il terzo mandato all’ultimo ha deciso di fare un passo indietro. "Non mi ricandido" ha detto presentandosi insieme alla segretaria provinciale del Pd Elisabetta Sordi che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Antonio Moriconi, segretario comunale del Partito Democratico. Un passo indietro ma non del tutto digerito. E alla domanda se sosterrà la lista di centrosinistra di Moriconi,si limita a rispondere: "Adesso mi prenderò un periodo di vacanze e poi ci saranno molti impegni per preparare le elezioni. E i cittadini sapranno comunque scegliere il candidato migliore."

Ma si presenta con Elisabetta Sordi il giorno della scadenza delle liste per le elezioni del 9 giugno, dice, "non a caso". "Per dare un segnale – spiega – che indichi cosa sono stati i 10 anni di impegno, colmi di criticità fra cui la pandemia che ci ha bloccato per due anni, che mi hanno visto a capo dell’amministrazione comunale. Questo è un momento che mi consente, in libertà, di sottolineare alcune cose che mi stanno a cuore. Mi preme innazitutto dire che lascio un Comune con un bilancio sano a chi saprà utilizzarlo e valorizzarlo con molti progetti già iniziati ed alcune opere da portare a termine. Fra l’altro, c’è stato pure un cambio della guardia fra i nuovi dipendenti che lavorano in Comune con quindi nuove professionalità". E sottolinea che "l’avanzo libero in termini economici, ammonta a 600mila euro: un tesoretto che altri utilizzeranno". E sulla situazione della SP 72, chiusa a causa della frana sotto il Castello di Fosdinovo, spiega: "Il Comune ha espletato ormai l’iter di competenza, si tratta di un bene certamente vincolato; la proprietà si è attivata, così pure i tecnici e la ditta incaricata sta lavorando per ripristinare tutto. Penso che entro maggio verrà riaperta."

"La situazione di Fosdinovo dove erano presenti varie criticità – ha affermato la segretaria provinciale del Pd Elisabetta Sordi – lasciava l’interrogativo su quale decisione avrebbe preso Camilla: ha deciso di fare un passo indietro e di non presentarsi alla imminente tornata elettorale. Mi sento pertanto in dovere di ringraziarla sia per il suo lavoro durato 10 anni nella veste di Sindaca di Fosdinovo, che per tutte le cariche istituzionali in cui ha svolto degnamente il proprio impegno".

