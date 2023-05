Il nuovo appello di Salvini "Tutti uniti per vincere"

Per la terza volta in questa campagna elettorale il leader della Lega, nonchè ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha fatto tappa a Massa per dare il sostegno all’ex sindaco Francesco Persiani. Dopo gli incontri al Teatro Guglielmi e a Marina di Massa, Salvini è arrivato domenica scorsa al teatrino del Fratelli Cristiani. Esclusa la strada di apparentamenti con Fratelli d’Italia, appare certo invece un accordo con il partito di Giorgia Meloni. Aspettando l’ufficialità di tale accordo, è stato lo stesso leader del Carroccio, Salvini, ad annunciare, al teatro dei Fratelli Cristiani, il sostegno che il partito di Fratelli d’Italia è pronto a dare in vista della tornata elettorale del ballotaggio dei prossimo 28 e 29 maggio. "Il centrodestra unito vince – ha detto – e qui avrebbe vinto anche al primo turno. Ora è il momento di tornare insieme per dare continuità e completare il lavoro fatto, e bene, da Persiani e la sua giunta". Durante il suo intervento, Matteo Salvini, ha toccato anche il tema della variante Aurelia, rassicurando i cittadini preoccupati. "Noi siamo per varianti, ponti e infrastrutture – ha detto – ma la politica ha il compito di finanziare progetti che devono essere realizzati, firmati e timbrati a norma di legge dagli esperti, ingegneri, geometri e architetti. Da questo punto di vista sono tranquillo. Se la Variante Aurelia ha tutte le carte in regola sarà sicura e si farà".

Persiani, dal canto suo, ha ringraziato Salvini e ricordato i punti salienti del programma. Quindi ha ringraziato gli alleati di Azione per il lavoro e per gli ottimi risultati raggiunti al primo turno. "Ma c’è ancora una settimana di intenso lavoro che ci attende tutti quanti".