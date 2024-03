Il noir di Alessandro Ferrari

Domani, alle 21, nella sala Gestri della biblioteca civica Lodovici di Carrara, si terrà l’ultimo incontro letterario a chiusura della rassegna ’Il Pensier Lib(e)ro’, organizzata dall’associazione Qulture con il contributo del Comune e in collaborazione con Mondadori Bookstore. Protagonista dell’incontro Alessandro Ferrari, autore del libro ’La ragazza del sogno’, pubblicato da Felici Editore nella collana Quetzal curata da Qulture. Dialogherà con Michela Rossi, presidente di Qulture e direttrice della collana. Il romanzo di Ferrari, da poco in libreria, appassionerà gli amanti del giallo e delle storie che hanno al centro indagini su persone scomparse, ma anche gli estimatori degli intrecci narrativi in cui sogno e inspiegabile si legano alla realtà. Alessandro Ferrari è nato nel 1968, vive a Marina di Carrara e lavora come educatore professionale e maestro elementare. Appassionato di sport, è stato un campione di sollevamento pesi. Nel 2013 ha pubblicato ’Operation Red Heart’ (Pilgrim Edizioni).