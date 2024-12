Il Natale all’istituto del marmo . Successo del mercato del ’Tacca’

Successo del mercatino di Natale organizzato dai ragazzi dell’istituto per il marmo ’Tacca’. Come ogni anno dal 2014 l’ultimo lunedì prima delle vacanze di Natale i ragazzi dell’istituto per il marmo, in concomitanza con il mercato cittadino, allestiscono un gazebo in fondo a via Roma (nelle prime edizioni era a scuola) per la vendita degli oggetti da loro realizzati durante l’ultima settimana di novembre e le prime di dicembre per autofinanziarsi e realizzare i molti progetti della scuola.

Piatti, svuotatasche, candelieri, alberelli di Natale, posacenere, stelle e cuori, alzatine con base di legno che si possono acquistare a offerta libera, con inserti di candele profumate, canovacci e mestoli di legno, lardo. Le offerte così raccolte vengono utilizzate per piccoli viaggi durante l’anno, gite scolastiche, rinfreschi dei ragazzi o per acquistare gli attrezzi della scuola. Un altro pezzo forte del mercatino sono le ’lizzature’ realizzate a mano con materiali di scarto dagli studenti più piccoli dell’istituto, che non potendo utilizzare i macchinari si dedicano a queste operazioni o a lucidare gli oggetti realizzati dagli studenti più grandi.

"Di solito la città è molto generosa con le iniziative e i mercatini del Tacca, se poi avanza qualche pezzo invenduto, di solito ce lo prendono con un’offerta le aziende del territorio, ad esempio i cavatori di Lorano che sono sempre molto disponbili" dice Francesca Sandrini, collaboratrice della dirigente scolastica Laura Zolesi.

Una bella occasione per i ragazzi per lavorare insieme, fare squadra, mostrare al pubblico le loro capacità, perfezionarsi nell’uso dei macchinari e nele tecnologie preziose per il lavoro futuro. Il prossimo appuntamento nel calendario degli studenti del ’Tacca’ sarà quindi il mercatino di Pasqua, un’altra occasione di promozione della scuola e per far consocere le potenzialità di un istituto unico che racchiude tutte le potenzialità della nostra terra e dei nostri giovani.

Francesca Frediani