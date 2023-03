Il ’Momento beach’ si trasferisce Il caffè nei vecchi locali della Tuga

In vista di chiudere definitivamente il cantiere per la realizzazione della passeggiata sul mare del water front, l’Autorità portuale ha organizzato il trasferimeto del Momento beach. Il locale sul mare pertanto dalla fine di aprile fino alla fine dei lavori aprirà nei vecchi fondi disemssi cheuna volta erano occupati dalla Tuga, all’inizio del largo Pertini. "Un modo – spiegano dall’Autorità portuale – per non interrompere l’attività del locale e nel contempo chiudere e mettere in sicurezza l’area del cantiere all’entrata del porto affinché nessuno entri e crei disordini nell’area degli addetti ai lavori". Quindi dalla fine del mese di aprile sarà vietato del tutto l’accesso alla passeggiata a mare e alla spiaggia libera del porto per consentire alla ditta di realizzatre i lavori di costruizione della passeggiata a mare. La fine dell’intervento che costituisce un lotto del water front è prevista per il giugno del 2024.

Una risposta anche per le numerose lamentele di quanti hanno denunciato il degrado della zona che siaffaccia sul mare dal momento che la notte viene presa di mira da balordi che bivaccano e creano disordine e degrado.