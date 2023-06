Il Messico scommette sul marmo DiCaprio ’stregato’ dalle Apuane

Leonardo DiCaprio in vacanza nella nostra zona grazie al big del marmo Gualtiero Vanelli della Gvm, che ieri sera ha presentato al Panam Beach di Pietrasanta la Rc2, una nuova società creata con il magnate messicano Carlos Slim Helù. Slim detiene il 40% delle quote. La nuova società si occuperà di grandi progetti legati al marmo. "L’amicizia con Leonardo è nata una quindicina di anni fa – racconta Vanelli –. Ci siamo incontrati durante una vacanza grazie ad un amico comune, il grande imprenditore americano Ron Burkle. Da lì abbiamo cominciato a frequentarci e abbiamo iniziato a fare progetti assieme per la sua fondazione. Erano tanti anni che invitavo Leonardo a venire a vedere la Versilia. Mi ha chiamato giorni fa dicendomi che sarebbe andato a Firenze da Pitti uomo e mi ha chiesto alcuni consigli su dove andare. Ci siamo incontrati a Firenze, abbiamo fatto due chiacchiere sui progetti nostri e di alcuni amici in comune". "A Leonardo è molto piaciuta la Versilia. Leonardo ha posizionato la sua barca davanti alla nostra costa ed è rimasto cinque giorni. Era con il padre e alcuni amici. Poi ha fatto visita alla mia cava e al laboratorio, visitato Pietrasanta. ha visitato un po’ il nostro territorio e devo dire che a Leonardo è piaciuto molto".

Tornando al magnate messicano (per Forbes il nono uomo più ricco del mondo), la società con Vanelli è il suo primo investimento in Italia. Slim opera in molteplici settori, dalle telecomunicazioni, all’attività bancaria e assicurativa. È stato l’uomo più ricco del mondo dal 2010 al 2013, e dal 2016 è il maggiore azionista della The New York Times Company. Il suo impero, secondo la rivista Fortune realizza il 5% del Pil messicano. La cassaforte di famiglia possiede banche e catene di ristoranti, piantagioni di tabacco. Nel 2012 la sua società Grupo Carso è diventata azionista di maggioranza (35% delle azioni) della squadra di calcio spagnola Real Oviedo e il 30% delle squadre di calcio messicane Club León e Club de Fútbol Pachuca.

Vanelli si è diplomato alla Bachelor of Arts in Communication al College St. Claire di Oxford, ma in tasca ha anche una laurea in lingue a indirizzo culturale all’università di Parma, e ha ricevuto la laurea ad honorem all’Accademia delle arti del disegno di Firenze. Dal 2008 al 2012 è stato consigliere di amministrazione e vice presidente dell’Accademia di belle arti. Vanelli ha molti amici vip e poco tempo fa nella sua cava hanno girato alcune scene del nuovo film Brutalist di un altro premio Oscar, Adrien Nicholas Brody.