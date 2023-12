Il Lunezia scalda i motori. E lancia un cd solidale

Sanremo 2024 scalda i motori e il Premio Lunezia è pronto ad ascoltare. Amadeus ha annunciato i 27 big che gareggeranno all‘Ariston dal 6 al 10 febbraio, ai quali si aggiungono i tre vincitori di Sanremo Giovani. Tra i cantanti che si esibiranno durante la kermesse grandi ritorni, come Fiorella Mannoia, Mahmood, Emma, Annalisa, Loredana Bertè, Il Volo e i Ricchi e Poveri, ma anche grandi artisti per la prima volta al festival come Ghali e Alessandra Amoroso. Stefano De Martino, patron della rassegna, commenta la scelte.

"Notiamo - ha detto via social - artisti celebrati di recente al Premio Lunezia: Il Tre e Angelina Mango. Non solo, ci saranno anche i Negramaro, quattro volte vincitori del Premio Lunezia, Annalisa baciata dalla nostra Luna agli albori della carriera, Diodato, già vincitore del ‘Premio Lunezia per Sanremo’, Ghali, The Kolors, vincitori del Premio Lunezia alcuni anni fa". Intanto il Premio Lunezia ha scelto ‘Boulevard’ di Clara come brano più musical-letterario tra quelli dei 12 finalisti di Sanremo giovani 2024. L’annuncio dell’assegnazione del riconoscimento è arrivata col patrocinio del Ministero della cultura. "L’anima musical-letteraria del brano si realizza con una fusione testo-musica in ottimo equilibrio" il commento del direttore artistico del Premio Lunezia Nuove Proposte, Loredana D’Anghera. La quale ha preparato una sorpresa, la raccolta ‘Christmas is here’. "Un cd nato coi contributi artistici di Davide L‘Abbate, Rudy Peroni, Paolo Porto, Giuseppe Tropeano, Alessia Vespa, Maria Grazia Testa e Nicola Perucca, a scopo benefico", ha detto. Si può acquistare alla sede Anffas della Spezia, in viale Amendola 92, per prenotare 347 7362984.

M.L.