Il ‘Lido del Finanziere’ in cerca di un gestore

Lo stabilimento balneare della Guardia di Finanza sta cercando un gestore per i prossimi 5 anni. Si chiama ‘Lido del Finanziere’ e si trova a Ronchi, a pochi metri dall’incrocio. Il bando scade martedì 18 aprile e ipotizza un valore della concessione di poco più di 390mila euro che deriva dai fatturati previsti per i servizi di bar, ristorazione, spiaggia e dal valore complessivo contabile di arredi, impianti, macchinari, attrezzature e materiali vari. Chi si aggiudicherà la gara potrà gestire il bagno fino al 31 dicembre 2028 garantendo i servizi essenziali e soprattutto quelli minimi di apertura dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno o quello diverso stabilito dall’ordinanza balneare dell’anno di riferimento. In tale periodo temporale, l’apertura dovrà essere continuativa e senza interruzioni. Lo stabilimento balneare è già fornito di beni e strutture utili per i servizi (il sopralluogo è obbligatorio per partecipare alla gara): casa di guardianaggio con spazio lavaggio stoviglie, bar, cucina, servizio igienico con doccia calda, 1 piano superiore mansardato con magazzino bar e spogliatoi per il personale.

La spiaggia da gestire è di 1.700 metri quadrati con 102 postazioni per ombrellone, in parte occupato da 34 cabine in legno fisse, poste a elle, sul lato Massa confinanti con lo stabilimento "Paradiso". Poi c’è l’area dell’ex parcheggio: 300 mq all’ingresso dello stabilimento trasformati in area bambini, parcheggio biciclette, mezzi di emergenza, area consumazione pasti ‘al sacco. Poi ci sono sei servizi igienici per i clienti, docce esterne, 2 locali per ricovero attrezzi. Il gestore dovrà gestire gli accessi, riscuotere le quote, tenere un report dei clienti, garantire la pulizia della spiaggia, monitoraggio balneazione e salvamento. Info: www.gdf.gov.it