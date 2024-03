Il liceo scientifico ’sposa’ lo sport. Educazione fisica nei veri impianti

Per le classi del biennio a indirizzo sportivo del Liceo scientifico Fermi marzo è coinciso con l’inizio dell’attività di atletica leggera all’interno del Campo scuola di Massa. Con questo progetto didattico la scuola intende consentire agli studenti del liceo a indirizzo sportivo l’accesso agli impianti sportivi cittadini al fine di tenere, al loro interno, le lezioni di scienze motorie e discipline sportive, in una fascia oraria, quella del mattino, in cui gli impianti sono solitamente poco utilizzati. Le lezioni sono tenute dai docenti interni di scienze motorie e discipline sportive, con la preziosa collaborazione di tecnici esterni esperti delle discipline praticate, messi a disposizione dalle relative Federazioni.

Per questo primo anno, il progetto sarà limitato all’utilizzo del Campo scuola di via Oliveti e alla pratica della sola disciplina dell’atletica leggera, sia pure con le sue numerose specialità. Dal prossimo anno però il progetto verrà ampliato, con l’utilizzo della piscina comunale del viale Roma e del palazzetto dello sport di via Oliveti e con l’aggiunta delle discipline del nuoto, della pallamano e del calcio a 5.

Si tratta di un progetto innovativo per la città che consentirà agli studenti del Liceo scientifico Fermi di praticare svariate attività all’interno degli impianti sportivi invece che nella palestra scolastica. In buona sostanza, si tratta di un progetto che la scuola intende inserire nella propria offerta formativa, ampliandolo e riproponendolo nei prossimi anni anche grazie alla collaborazione degli enti locali. La dirigente del Liceo Fermi, Stefania Figaia (nella foto), desidera ringraziare quanti hanno reso possibile la realizzazione del primo step del progetto e in particolare gli assessori Alice Rossetti e Francesco Mangiaracina. Un sincero ringraziamento va anche alla Fondazione Marmo che ha creduto nel progetto e lo ha in parte finanziato.