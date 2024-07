Il libro di Lorenzi oggi alla Versiliana

Dopo innumerevoli presentazioni di successo, di cui una nel palazzo della Regione Toscana, approda nel salotto della Versiliana il libro scritto dalla giornalista della Nazione Cristina Lorenzi,‘Oltremare. Racconti di banchina’. L’appuntamento è per oggi alle 18,30 nello spazio Romano Battaglia. All’incontro, condotto da Leonardo Bartoletti, saranno presenti anche Luigi Giovanni Capellini, presidente della Fondazione Giovanni Da Verrazzano e autore del volume ‘Mare: storia, cultura e tradizione’, e Marco Hagge giornalista e autore di ‘Giovanni da Verrazzano. Navigatore e gentiluomo’.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del mare e della cultura marinara. Il vento, il mare e l’amicizia sono il filo rosso che unisce i personaggi del libro di Lorenzi, un piccolo viaggio nei racconti di tre lupi di mare e della stessa Lorenzi, esperta navigatrice e timoniera della barca a vela Ginostra, famosa per il progetto legato a ‘Una vela per la rinascita’ con cui assieme a Silvia Landi porta per mare donne malate di cancro o vittime di violenza. Capellini è fondatore e presidente della Fondazione Giovanni da Verrazzano, impegnata nella diffusione e valorizzazione del navigatore toscano, il primo ad esplorare le coste orientali degli attuali Stati Uniti d’America nel 1524. Hagge fa invece un’accurata indagine storica e filologica, incentrata in particolare sui suoi documenti autografi.