Il killer Delfino starà sei anni in una Rems

Il killer genovese Luca Delfino, che a fine luglio dovrebbe uscire dal carcere della Spezia dove è attualmente detenuto per l’omicidio dell’ex fidanzata Antonella Multari, dovrà trascorrere 6 anni e 6 mesi all’interno di una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), la struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Lo ha deciso ieri il Tribunale di sorveglianza di Massa, vista la sua pericolosità sociale. Delfino, che aveva ucciso l’ex compagna con più di 40 coltellate nel 2007 a Sanremo, potrebbe quindi tornare libero alla fine del 2029. Il killer genovese, che era stato processato e poi assolto anche per l’omicidio di un’altra ex fidanzata, Luciana Biggi, una volta uscito dal carcere verrà trasferito nella Rems di Genova Prà o in quella di Calice al Cornovi.