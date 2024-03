Il Guglielmi monumento nazionale

Il Teatro Guglielmi diventerà monumento nazionale. Via libera da parte della commissione Cultura della Camera alla qualifica di cui beneficerannanche dieci teatri in Toscana. Oltre a quello di Massa ci sono i Teatro del Maggio Musicale e il Teatro Verdi di Firenze, il Teatro dei Rinnovati di Siena, il teatro Manzoni di Pistoia, il Teatro Verdi di Pisa, il Teatro Petrarca di Arezzo, il Teatro Signorelli di Cortona, il Teatro del Giglio di Lucca e il Teatro Accademia dei Rassicurati di Montecarlo. "Si tratta di un importante valore aggiunto – sottolinea il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo della commissione cultura Alessandro Amorese – per alcuni fra i più prestigiosi teatri della nostra regione. Questo importante riconoscimento rappresenta quanto, per il nostro Governo, la cultura sia un bene alto da promuovere e sostenere".