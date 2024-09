Il grande cuore dei cittadini. Oltre 8,5 tonnellate di cibo raccolte

Grande successo per l’iniziativa ’MassaAiuta’, la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione che è stata organizzata dal Comune. Per tutta la giornata di sabato i massesi si sono presentati ai banchetti delle associazioni presenti al progetto per donare a favore delle famiglie in difficoltà. Complessivamente sono stati raccolti 8,5 tonnellate di alimenti, ovvero 947 pacchi, che andranno alle persone seguite dalle associazioni Croce Rossa Italiana, Caritas, Misericordia San Francesco, Fondazione Ant e Cooperativa sociale l’Abbraccio. Con loro Esselunga, i Carrefour, Conad ed Ekom, con il supporto di Baker Hughes, Rotaract club Carrara e Massa e Leo Club Massa Carrara. Un lavoro durato per tutta la giornata che ha visto 130 volontari impegnarsi per il bene degli altri. "Per essere la prima edizione – commenta l’assessore Francesco Mangiaracina – è stato un esperimento vicente. ’MassAiuta’ è sicuramente qualcosa da ripetere nel futuro. La forza nel progetto è dovuta alle tante associazioni, coordinarle e metterle in contatto con i punti vendita. Grazie ai loro direttori, così come mettere il mondo del pubblico e del privato e dell’associazionismo tutti insieme. Grazie a tutti i volontari".

"I numeri sono veramente importanti – prosegue – che mettono un bel po’ di benzina nel motore della solidarietà per la nostra città. Il massese ha donato a un suo concittadino in difficoltà. La garanzia è stata il patrocinio del Comune. Grazie a tutti i partecipanti".