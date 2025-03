Il governatore detta la linea futura. Via a un tavolo per le infrastrutture

Sviluppo, occupazione e infrastrutture. Queste le tre parole su cui si è soffermato il presidente della Regione Eugenio Giani nel suo lungo intervento a chiusura del tavolo di confronto sull’industria. Un tavolo apprezzato dallo stesso Giani, che ha elogiato il segretario Del Vecchio per l’idea e i temi portati nel dibattito. "In anni da Governatore è la prima volta che vedo un incontro organizzato in questo modo proficuo - ha sottolineato Giani - in cui sono state messe insieme più realtà a confronto per un dibattito aperto e costruttivo in cui ognuno ha potuto esprimere il suo parere. Si tratta sicuramente di un’ idea interessante".

Un contesto che proprio Giani ha assicurato non verrà disperso, ma anzi, con l’impegno della Regione di costituire entro giugno un tavolo istituzionale sulle infrastrutture in cui proseguire sulle basi gettate mercoledì sera durante il dibattito a Palazzo Ducale. Se in quella sede Giani ha ribadito l’importanza quasi vitale dell’ampliamento del porto, necessario non solo per la zona apuana ma per tutta la Toscana, non sono poi mancati riferimenti anche ad altri temi del territorio, in cui si è toccato il discorso industriale e dei collegamenti stradali.

"Realtà come Baker Hughes sono fondamentali sia per l’occupazione che crea, sia per la qualità di ciò che viene realizzato all’interno - ha commentato Giani - e rappresentano sicuramente un’eccellenza da tutelare, così come andrà valorizzata e tutelata l’infrastruttura portuale". Per il superamento delle cosiddette disuguaglianze territoriali e migliorare i collegamenti del territorio provinciale, migliorando la viabilità dalla Lunigiana alla costa e rispetto al territorio nazionale, il presidente ha ricordato anche alcuni collegamenti stradali da tempo in attesa di realizzazione, come ad esempio la ‘Pontremolese’, ma anche tratte più articolate e complesse come l’ormai famigerato corridoio Tirreno Brennero, da tempo in attesa di realizzazione.