Il gotha della scherma alla Imm. Fine settimana in punta di fioretto. Attesi oltre 500 atleti da tutta Italia

Oltre 500 gli atleti in arrivo alla Imm per le qualificazioni ai campionati italiani di fioretto e sciabola. Sabato 9 e domenica 10 novembre la scherma tornerà protagonista nel padiglione D con la prima prova di qualificazioni ai campionati italiani in programma a giugno a Bari. Saranno 521 gli atleti, dai 14 anni, che si sfideranno alla Imm nella fascia della ‘Zona 1’ che coinvolge i giovani del centro nord.

L’evento è stato presentato in Comune dall’assessore Lara Benfatto, dal presidente regionale Fis Domenico Cassina, Davide Lazzaroni del club di scherma apuano, Dante Dell’Ertole presidente della società schermistica Malaspina e Luca Magni della Federscherma. "Ringrazio la Federazione e il comitato toscano per aver scelto ancora Marina. Siamo onorati di ospitare una gara così importante - ha spiegato Benfatto - per un evento che non solo sarà un grande capitolo sportivo, ma anche una vetrina importante per il territorio e il suo indotto". Il fine settimana arriveranno in città centinaia di atleti, tecnici e accompagnatori, più gli spettatori, rendendo la Imm una cittadella dello sport. Padiglioni tenuti in grande considerazione anche dalla Federazione schermistica e dal comitato regionale.

"In un primo momento era stata scelta Brescia per il torneo di qualificazione - ha aggiunto Domenico Cassina - ma dopo la loro rinuncia, la federazione non ha pensato due volte a Marina che è sempre tenuta molto in considerazione. E’ un’area facilmente raggiungibile con spazi importanti. E’ sempre un onore per la scherma portare i nostri ragazzi sulle pedane di Carrarafiere. Ormai il nostro può essere definito un sodalizio, agevolato dall’ambiente di gara e dall’accoglienza". Il programma delle gare si aprirà sabato 9 novembre alle 9 con il fioretto maschile e sciabola femminile. Domenica 10 sempre alle 9 saranno invece in pedana le specialiste del fioretto femminile e infine alle 11 gli sciabolatori. "Deve essere un’occasione - ha aggiunto Luca Magni - perché si tratta di gare che esprimono grandi numeri e necessitano di grandi spazi. La strada per rendere Carrara un punto rilevante nazionale della scherma è ben avviata". Oltre gli spazi è stato fatto anche un grande lavoro sul territorio, a partire dagli addetti ai lavori, come ha poi aggiunto Davide Lazzaroni, per delle specialità che hanno sempre un buon numero di iscritti e un territorio in cui la valorizzazione della scherma si sta rivelando molto efficace.