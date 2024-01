Il fascino della Via Vandelli. Un piacere per tutto l’anno

La Vandelli è sempre più una ‘via’ turistica adatta a tutte le famiglie e per ogni età, con una percorribilità che va quasi oltre la stagionalità e riesce a coprire buona parte dell’anno. Statistiche parziali, è vero, perché purtroppo non c’è davvero un sistema in grado di registrare tutti i viandanti che attraversano la Vandelli durante l’anno, ma che comunque danno una misura del valore crescente del percorso che proprio quest’anno ha ottenuto anche il riconoscimento dei Luoghi del Cuore del Fai e un importante contributo di circa 20mila euro.

Numeri e statistiche che emergono dal gruppo ‘I viandanti della via Vandelli’, creato dallo scrittore Giulio Ferrari fra gli ideatori e promotori del rilancio della storica strada Estense, recuperato attraverso il Brevetto della via Vandelli che fa sempre parte del progetto di recupero e valorizzazione della via. "Nonostante diano solo una visione parziale, sono gli unici dati sicuri che abbiamo: l’elenco completo sul sito www.viavandelli.com è nella pagina dei Viandanti – spiega Ferrari -. L’Italia si colora sempre di più, provincia per provincia. E anche il resto del mondo diventa sempre più vandelliano. Gli uomini sono ancora un po’ di più delle donne, o forse sono solo quelli che maggiormente richiedono i brevetti?". La statistica infatti vede un 70% di uomini, nettamente in vantaggio. "I mesi preferiti per percorrere la Via Vandelli sono agosto (periodo di ferie) e la seconda metà della primavera (ottimale per temperatura e ore di luce); si conferma che la percorribilità del cammino è di almeno 7 mesi, da aprile a ottobre – continua Ferrari -. La partenza più affollata rimane di gran lunga Modena, dalla reggia Estense, ma con un buon 13% che parte da Sassuolo e poco meno del 10% che decide di accorciare e partire da Pavullo nel Frignano".

Se la partenza è tutta, o quasi, emiliana, beh sull’arrivo dei viandanti non ci sono dubbi: tutti guardano a Massa e al suo mare, con una equa distribuzione fra chi si ferma in piazza Aranci e chi arriva fino alla spiaggia, giusto ristoro dopo una lunga camminata. "La Via Vandelli è frequentata da tutti, dai bambini ai nonni, dai 10 ai 75 anni. A piedi, tutto il cammino di fa in 7 giorni - 7 tappe, ma si va dai ’corridori’ che la fanno in 3 giorni a chi si prende più tempo e ne impiega fino a 10. In bicicletta invece si passano di solito 3 o, in meno casi, 4 giorni sulla Via Vandelli" conclude Ferrari.