Il dono per l’ospedale. Nuovi letti ortopedici

Ci sono alcune realtà nelle quali lo sport fatto per passione finisce anche con l’essere un’occasione per fare del bene. E’ il caso della squadra amatoriale Farafulla, nata nel 1998 al vecchio pub The Grapes e ora tornato in attività per mano degli storici proprietari, che guidata da Piero Nicolosi, Simone Barbieri e Fabrizio Nadotti continua a fare beneficienza. Dopo aver sostenuto negli anni passati l’Aldi Lunigiana, la Misericordia di Pontremoli e un’altra associazione che si occupa della distribuzione alimentare alle famiglie più disagiate, il grande cuore della società e dei suoi calciatori si è “aperto“ questa volta per l’ospedale di Pontremoli. Proprio la scorsa settimana, infatti, grazie a un triangolare tenutosi a gennaio tra Farafulla, Delta del Caprio e Filattiera amatori, le squadre nelle persone dei loro rappresentanti quali Fabrizio Nadotti (Farafulla), Patrizio Biagi (Delta del Caprio) e Roberto Giampietri (Amatori Filattiera) hanno potuto consegnare al dottor Mori due letti ortopedici elettrici.

Un grande gesto che per il Farafulla è soltanto un altro obiettivo raggiunto perché di progetti, dedicati al sociale e al prossimo, la squadra ne ha veramente tanti.

Il pallone, che unisce questi non professionisti ma grandi appassionati, lo calciano ancora più volentieri se il fine non è solo il divertimento ma anche la possibilità di aiutare qualcuno, ed è per questo che a settembre è già in programma un nuovo incontro sportivo, anche con il coinvolgimento di altre associazioni, per raccogliere fondi dedicati all’acquisto di un macchinario sempre necessario all’ospedale del territorio.

Anastasia Biancardi