Il disagio psichico: ne parla Marco Rovelli

Dall’arte al teatro, dai temi lgbt al disagio mentale. Il circolo Spazio Alber1ca sta diventando sempre più un polo di attrazione culturale che, in una città con poce luci, garantisce una sede sempre aperta alla crescita e al confronto. Così mercoledì alle 18 lo scrittore Marco Rovelli presenterà il suo nuovo libro “ Soffro dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui”. Saranno con lui Sonia Cortopassi, psichiatra, e Fabio Bernieri, che ha operato da sempre nel campo del disagio psichico e delle dipendenze. Marco Rovelli sta presentando il suo ultimo lavoro in tutta Italia e ha scelto il circolo di piazza Alberica che l’ha già ospitato più volte in un intenso dialogo. Con il libro di Rovelli, il Circolo riprendeun discorso interrotto troppo tempo fa nella nostra città, quello delle marginalità sociali. "Malattie mentali, dipendenze, disagio – si legge in una nota – sembrano scomparsi dai radar della politica. La “Città Solidale” è un pallido ricordo, e le persone in difficoltà psicosociali sono aumentate e anche aggravate. Pandemia, crisi, povertà e guerra hanno fatto impennare la curva delle patologie mentali e comportamentali. Nel nostro Paese è viva ancora la lezione di Franco Basaglia. Un esempio per tutti, Volterra nel 2022 accolse ‘Marco Cavallo’, l’installazione icona di libertà, realizzata nel 1973 nel manicomio di Trieste dove Basaglia avviò la lotta che portò alla chiusura dei manicomi. Un evento collettivo che Volterra ha vissuto in una giornata intensa e indimenticabile, rinnovando quanto accadde nella festa del 25 febbraio 1973, quando Basaglia distrusse il muro di cinta dell’ospedale psichiatrico triestino di cui era direttore e nella quale si celebravano libertà e diritti civili. Da allora la statua ha iniziato un viaggio particolare, richiesto da diverse città che ne hanno compreso il significato simbolico rigeneratore carico di speranza. Potrà mai arrivare anche a Carrara?".

Anche di questo si parlerà a spazio Alber1ca partendo dal libro Rovelli che analizza la profonda connessione tra le nuove psicopatologie e una società “degli individui”in cui vige l’imperativo della prestazione e della competizione. L’incontro è rivolto ai soci di Spazio Alber1ca e a tutti coloro che per professione o interesse personale si occupano di una riflessione e una pratica di inclusione sociale, nel desiderio di trasformazione della polis in una comunità accogliente.

Per prenotare scrivere una mail a [email protected]